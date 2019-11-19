В Москве состоится ХVI Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

Более тысячи талантливых детей из пятидесяти регионов России и 36 стран мира примут участие в концертах, которые будут проходить каждый день на разных сценах – в Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Государственном музее А.С. Пушкина, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова, школе акварели Сергея Андрияки, Музее-заповеднике Коломенское, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на многих других площадках. В концерте Открытия принимает участие Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья, других городов России посланники из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья: солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры представляют своё искусство.

В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции стипендиаты фонда получат в дар музыкальные инструменты, а также аксессуары, столь необходимые юным музыкантам.

Неоценимый вклад в работу фестиваля вносят волонтеры из двух ведущих ВУЗов Москвы - МГИМО и ГИТИС.

География участников фестиваля.

Россия:

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск, Орел, Рязань, Ржев, Тамбов, Республики Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский и Пермский края, небольшие населенные пункты Московской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Свердловской и Челябинской областей.

Страны – участники:

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, КНДР, Латвия, Люксембург, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция, Чехия, Эстония, Япония.

В фестивале примут участие исполнители из Королевской Школы Генри Пёрселла (Лондон, Великобритания).

Открытие XVI Международного фестиваля «Москва встречает друзей» знаменательно тем, что состоится 25 ноября, на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки.

В день открытия фестиваля Президент Фонда Владимир Спивакова вручит приз «Милосердие» Юджину Чаплину, сыну великого Чарли Чаплина.

В фестивале примут участие талантливые юные артисты цирка из «Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина» - школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Масштабная программа продолжится и на других концертных и выставочных площадках Москвы и Московской области.

В рамках фестиваля будут представлены художественные работы более 230 юных художников - участников фестиваля из 8 стран мира и регионов России.

На XVI фестиваль "Москва встречает друзей" подано рекордное количество заявок, более 1000, из всех регионов России и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.

Работа фонда по организации фестиваля «Москва встречает друзей» в 2012 году отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства Москвы. «Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами», - так отзывался президент России о фестивале.

Завершится XVI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" Торжественным концертом в Камерном зале Московского международного Дома музыки 3 декабря.

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Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства. За это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией, работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал тысячи культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более ста тридцати сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда. Более 1000 детей прошли медицинское обследование, Фонд предоставил медицинские страховки юным музыкантам, танцорам, художникам.

Являясь партнером программы "Мили милосердия" ОАО "Аэрофлот Российские международные авиалинии" фонд предоставил более 1000 билетов детям с различными заболеваниями и стипендиатам, направляющимся на обучение, или принимающим участие в выставках, мастер-классах, концертах, фестивалях и других акциях, организованных фондом.

Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.