В Москве в преддверии Нового года выступят мировые звёзды балета

17 декабря на сцене Государственного Кремлёвского Дворца при поддержке Международного Центра Балета состоится праздничный концерт «Christmas балет-гала». На одной сцене выступят мировые звёзды балета, солирующие в лучших театрах планеты: Роберто Болле (Ла Скала, Американский театр балета), Люсия Лакарра (Баварская государственная опера), Полина Семионова (Берлинская государственная опера), Мэтью Голдинг (Голландский Национальный балет), Иван Зайцев (Михайловский театр), Наталья Сомова и Георги Смилевски (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) и известные артисты Большого театра России – Денис Родькин, Элеонора Севенард, Артемий Беляков, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко и Кристина Кретова. Также на сцену выйдет премьер балета Большого театра Владислав Лантратов. Почетный гость концерта – народный артист СССР Владимир Васильев. Вечер пройдёт в рамках проекта ежегодного рождественского гала-концерта звёзд мирового балета и станет одним из самых значимых событий в культурной жизни Москвы.

Концерт в честь великой Максимовой не случайно будет проведён на сцене Государственного Кремлёвского дворца – здесь балерина работала до последнего дня своей жизни. В программу вечера войдут фрагменты её самых известных партий в балетах «Анюта», «Щелкунчик», «Галатея», «Спартак», «Дон Кихот», «Фрагменты одной биографии», а также современная хореография. Яркие костюмы, уникальное мультимедийное и световое оформление сцены помогут создать особую атмосферу, сделать этот вечер незабываемым и по-настоящему праздничным.

Екатерина Максимова была исключительным явлением на мировой балетной сцене. Очаровательная внешность, выдающие актерские данные и безупречная техника сделали её любимой исполнительницей нескольких поколений зрителей. Её имя стало одним из символов отечественной балетной школы XX века. Ею восхищались великие современники как в России, так и за рубежом, среди которых были Анна Маньяни, Джульетта Мазина и Марлен Дитрих. С ней работали великие хореографы прошлого века – Юрий Григорович, Касьян Голейзовский, Морис Бежар и Ролан Пети. За лёгкость, изящность и невероятную грациозность французский кутюрье Юбер де Живанши сравнивал её со своей любимой Одри Хепберн. Целый ряд ролей в исполнении Максимовой до сих пор считается эталонным, как и её балетный дуэт с супругом, легендарным танцовщиком, хореографом и режиссером Владимиром Васильевым.

«Каждый спектакль — единственный, в этом и заключается театр. Приходит зритель: возможно, он увидит меня один раз в жизни. Какой он меня увидит, такой я для него и останусь… Начинается спектакль – и всё, что копилось в душе в долгие часы репетиций, отрешенных раздумий, – предстоит передать зрителям, увлечь их, заставить сопереживать. И когда наступает такая тишина, что ты в неё словно проваливаешься— значит, зал дышит вместе с тобой; значит, чувствует то же, что и ты... Такое единение со зрителем потрясает душу!», - именно в этих словах Екатерины Максимовой заключается смысл и назначение искусства для всех его истинных ценителей.

«Christmas балет-гала» стал ежегодным рождественским праздником балета, местом встречи с исполнителями мирового масштаба, отражающим творческие интересы и тенденции современного хореографического искусства. В нынешнему году 6000 зрителей вновь станут свидетелями незабываемого праздника балета, ведь «Christmas балет-гала» – лучший подарок в канун Нового года для всех любителей высокого искусства!

Билеты: https://kremlinpalace.org/events/rozhdestvenskiy-koncert-zvezd-mirovogo-baleta-christmas-balet-gala-1