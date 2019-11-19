В Польше опубликовали два сценария военного конфликта с Россией

Польское издание Myśl Polska, публикует два возможных сценария военного столкновения с Россией. Согласно первому варианту, армия США проводит массированную атаку на российские военные объекты всеми возможными средствами, включая ядерное оружие. Однако, по мнению автора материала, несмотря на это Россия сохранит возможность «нанести разрушительный ответный удар».

По второму варианту Москва помещается в экономическую изоляцию, после чего в стране производится «смена политического руководства», говорится в статье. Автор статьи утверждает, что последний сценарий уже запущен. Он также считает реальной вероятность начала боевых действий из-за того, что США может срочно может потребоваться «относительно масштабная война».

При этом журналист отмечает успехи России, которой в условиях санкций удалось «совершить несколько мастерских шахматных ходов», а именно РФ удалось добиться успехов в Сирии и наладить отношения с Турцией и Израилем. В статье говорится, что все это «укол» для США, поскольку они потерпели «унизительное поражение на Ближнем Востоке».

Ранее в Пекине был представлен сценарий захвата силами НАТО Калининградской области за два дня.