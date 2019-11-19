В Раде озвучили условия прекращения войны в Донбассе

Для прекращения конфликта на востоке страны украинские власти должны отойти от своей политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что пора прекратить оценивать людей «по принципу «ваши — наши» и отойти от чисто политических оценок, вернувшись «в правовое поле Украины».

Кузьмин также заявил в эфире, что официальный Киев должен сделать выводы из ошибок предыдущей власти и начать действовать в своем ключе, без оглядки на прошлое.

Напомним, о возможности выхода из Минских соглашений заявил 14 ноября глава украинского МИД. Ситуация возможна в случае отсутствия результатов после встречи в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря текущего года.