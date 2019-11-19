Вход/Регистрация Подписка

Вашингтон признал израильские поселения на Западном берегу реки Иордан

Москва, 19.11.2019
В Белом доме встали на ту точку зрения, что израильские поселения на Западном берегу и в восточной части Иерусалима не нарушают международное право.
#Израиль-Палестина
#США
#Последняя империя
#Мир
  • Вашингтон признал израильские поселения на Западном берегу реки Иордан

Столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими в Вифлееме (Западный берег реки Иордан)

EPA Автор: ABED AL HASHLAMOUN

Дональд Трамп отбросил еще одно наследие своих предшественников, а в особенности Барака Обамы. Белый дом через госсекретаря Майка Помпео признал легитимность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Помпео в свойственной американцам манере выдавать дискуссионную позицию за истину заявил, что после этого признания мир на Ближнем Востоке стал еще более близок и вероятен.

Заявление главы внешнеполитического ведомства США, конечно, «громкое», хотя неожиданным его назвать трудно. Напротив, после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и суверенитета еврейского государства над захваченными у Сирии Голанскими высотами следовало ожидать чего-то подобного.

В то же время, признание поселений на Западном берегу являются крутым поворотом в сторону от сорокалетней линии политики США на Ближнем Востоке, которая считала главным препятствием на пути окончания израильско-палестинского конфликта оккупацию Тель-Авивом арабских территорий, захваченных в войне 1967 года.

После войны 1967 года на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, которые, как считают палестинцы и, по крайней мере формально, все международное сообщество, должны входить в палестинское государство, поселились более 700 тыс. израильтян. За полвека, прошедшие после той войны, только администрация Картера твердо утверждала, что еврейские поселения на Западном берегу и в восточной части Иерусалима незаконны. Почти все остальные президенты США публично придерживались той позиции, что существование этих поселений мешает установлению мира между израильтянами и палестинцами, и призывали к прекращению там нового строительства.

Что касается предшественника Трампа, то Барак Обама и вовсе оказался единственным американским президентом за почти полвека, который не стал прибегать к вето на одну из бесчисленных резолюций ООН, объявлявших поселения незаконными. В самом конце его президентского срока американский представитель при ООН воздержался при голосовании по резолюции, объявлявшей поселения «вопиющим нарушением международного права», что позволило принять документ. Хотя раньше делегация США всегда голосовала против таких резолюций.

Майк Помпео объяснил, что администрация Трампа возвращается к позиции Рональда Рейгана по Ближнему Востоку, который в одном из интервью заявил в 1981 году, что еврейские поселения не являются незаконными.

Неожиданное решение Белого дома было встретило критику не только за пределами Америки, о чем нетрудно догадаться, но и внутри страны. Арабский мир получил подтверждение, впрочем, излишнее, на чьей стороне в конфликте между Израилем и Палестиной находятся Соединенные Штаты.

Одними из немногих, кто приветствовал резкий поворот в Вашингтоне, были нынешний временный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ярый сторонник строительства новых поселений, и его соперник в борьбе за кресло премьера Бенни Ганц. «Израиль глубоко благодарен президенту Трампу, секретарю Помпео и всей американской администрации за их стойкую позицию, поддерживающую мир и справедливость»,- говорится в заявлении Нетаньяху.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама