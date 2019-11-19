Вашингтон признал израильские поселения на Западном берегу реки Иордан

Дональд Трамп отбросил еще одно наследие своих предшественников, а в особенности Барака Обамы. Белый дом через госсекретаря Майка Помпео признал легитимность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Помпео в свойственной американцам манере выдавать дискуссионную позицию за истину заявил, что после этого признания мир на Ближнем Востоке стал еще более близок и вероятен.

Заявление главы внешнеполитического ведомства США, конечно, «громкое», хотя неожиданным его назвать трудно. Напротив, после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и суверенитета еврейского государства над захваченными у Сирии Голанскими высотами следовало ожидать чего-то подобного.

В то же время, признание поселений на Западном берегу являются крутым поворотом в сторону от сорокалетней линии политики США на Ближнем Востоке, которая считала главным препятствием на пути окончания израильско-палестинского конфликта оккупацию Тель-Авивом арабских территорий, захваченных в войне 1967 года.

После войны 1967 года на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, которые, как считают палестинцы и, по крайней мере формально, все международное сообщество, должны входить в палестинское государство, поселились более 700 тыс. израильтян. За полвека, прошедшие после той войны, только администрация Картера твердо утверждала, что еврейские поселения на Западном берегу и в восточной части Иерусалима незаконны. Почти все остальные президенты США публично придерживались той позиции, что существование этих поселений мешает установлению мира между израильтянами и палестинцами, и призывали к прекращению там нового строительства.

Что касается предшественника Трампа, то Барак Обама и вовсе оказался единственным американским президентом за почти полвека, который не стал прибегать к вето на одну из бесчисленных резолюций ООН, объявлявших поселения незаконными. В самом конце его президентского срока американский представитель при ООН воздержался при голосовании по резолюции, объявлявшей поселения «вопиющим нарушением международного права», что позволило принять документ. Хотя раньше делегация США всегда голосовала против таких резолюций.

Майк Помпео объяснил, что администрация Трампа возвращается к позиции Рональда Рейгана по Ближнему Востоку, который в одном из интервью заявил в 1981 году, что еврейские поселения не являются незаконными.

Неожиданное решение Белого дома было встретило критику не только за пределами Америки, о чем нетрудно догадаться, но и внутри страны. Арабский мир получил подтверждение, впрочем, излишнее, на чьей стороне в конфликте между Израилем и Палестиной находятся Соединенные Штаты.

Одними из немногих, кто приветствовал резкий поворот в Вашингтоне, были нынешний временный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ярый сторонник строительства новых поселений, и его соперник в борьбе за кресло премьера Бенни Ганц. «Израиль глубоко благодарен президенту Трампу, секретарю Помпео и всей американской администрации за их стойкую позицию, поддерживающую мир и справедливость»,- говорится в заявлении Нетаньяху.