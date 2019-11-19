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«Яндекс» и государство: решение нашлось

Москва, 19.11.2019
Потенциальные законодательные проблемы, вызвавшие недавнее падение акций, подтолкнули компанию «Яндекс» к неординарному шагу. Компания создаст в структуре управления Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию» — право контролировать консолидацию более 10% акций в одних руках. Но вмешиваться в операционную деятельность фонд не сможет.
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  • «Яндекс» и государство: решение нашлось

Сооснователь, генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож

Михаил Метцель/ТАСС

Акции «Яндекса» взлетели на новостях о смене организационной структуры. Совет директоров компании одобрил изменения в системе корпоративного управления. Теперь их должны одобрить на внеочередном собрании акционеров двадцатого декабря, но рынок уже отреагировал — ростом акций. Всего за один день торгов акции компании выросли на 11,3% — до 2525 рублей за штуку. 

Что изменится в структуре?

В структуре управления «Яндекса» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из двенадцати директоров в Совет директоров компании. Фонд сможет участвовать в принятии решений по ограниченному списку вопросов: в их числе согласование сделок по консолидации 10% и более акций в одних руках, передаче интеллектуальной собственности, согласованию изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также контроль возможных партнерств с правительствами других стран. При этом на другие аспекты деятельности «Яндекса» фонд повлиять не сможет.

В совет директоров фонда компания пригласила представителей университетов (НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО) и негосударственных организаций (РСПП, Школа управления «Сколково», Фонд поддержки 57-й школы). Кроме того, в него войдут руководители «Яндекса»: сооснователь и генеральный директор Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и генеральный директор компании в России Елена Бунина.

Фонд также предложит двух новых членов совета директоров «Яндекса». Ими станут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Фонд будет некоммерческой организацией, он будет владеть только «золотой акцией» «Яндекса». С 2009 года «золотая акция» компании принадлежит «Сбербанку» и позволяет ему блокировать сделки с пакетом более 25% акций. В письме к сотрудникам компании Волож объяснил, что в 2009 году передача «золотой акции» Сбербанку стала гарантией от покупки «Яндекса» другой крупной компанией. Теперь Сбербанк передаст «золотую акцию» Фонду общественных интересов за символическую сумму в 1 долл. Возможности спецакции изменятся — теперь она позволит блокировать сделки с пакетом более 10% акций. В руководстве компании ее называют «золотой акцией 2.0». 

Вместо национализации

«На протяжении 22 лет Яндекс создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей, — отметил Аркадий Волож. — Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”. Это позволит нам и дальше фокусироваться на том, что мы делаем лучше всего – создавать инновационные продукты и сервисы, а также развивать компанию в интересах наших пользователей и акционеров».

Председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон подчеркнул, что, по мнению совета директоров, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании.

Кроме того, новая структура предусматривает дополнительные меры. В частности, Аркадий Волож, которому единолично принадлежат 48,4% акций компании, передаст свои акции семейному трасту и обязуется не продавать 95% своего пакета до 2022 года. 

Еще в начале октября комитет Госдумы РФ по информационной безопасности обсудил законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами. По законопроекту, иностранцы не должны владеть более чем 20% акций в значимых для государства российских ИТ-компаниях. «Яндекс», в котором 42% акцией принадлежат иностранцам, оказался под ударом, и цена его акций за один день обрушилась с 2327 руб. до 1898 руб. за единицу — почти на 20%.

Теперь решение найдено. «Золотая акция 2.0» позволяет «Яндексу» сохранить лицо и нивелировать риски национализации (ведь говорилось даже о возможном объединении ИТ-гиганта с какой-нибудь госкорпорацией) и потенциального усиления давления на компанию. Новая оргструктура оставляет за «Яндексом» контроль над операционной деятельностью, и в то же время ограничивает возможности укрупнения долей иностранных инвесторов.

В конце концов, акции растут и все довольны этим добровольным компромиссом. Изменения в структуре обещают, по крайней мере на ближайшие годы, снять беспокойства властей об иностранном влиянии на стратегически важную для России компанию. Сразу после того, как стало известно об изменениях, депутат Горелкин отозвал законопроект «на доработку».

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