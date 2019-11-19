Боец ММА скончалась после поражения на турнире по смешанным единоборствам

Страшная трагедия произошла в мире единоборств. Сразу после боя на любительском турнире ММА по смешанным единоборствам, который проходил в английском Саутгемптоне, скончалась 26-летняя иранская спортсменка Саида Алетаха.

Иранка в своем поединке уступила сопернице, но покинула октагон сама без помощи врачей. Однако через несколько часов после завершения боя спортсменке стало плохо, она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей диагностировали серьёзную травму головы. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь спортсменки не удалось.

Организаторы турнира выпустили срочное информационное сообщение, в котором заявили, что потрясены этой трагедией и выражают соболезнования родным и близкими погибшей.