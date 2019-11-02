Позиция Дании по выдаче разрешения «Северному потоку — 2» так и осталась непонятной

Датское энергетическое агентство 39 октября выдало компании-оператору газопровода «Северный поток — 2» разрешение на прокладку труб в датской исключительной экономической зоне. Таким образом, продолжавшаяся на протяжении более чем двух лет эпопея противостояния датских бюрократов проекту «Газпрома» завершена.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство экспортного магистрального газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода должна составить 1224 км, совокупная мощность по прокачке – 55 млрд кубометра в год.

Стоимость строительства «Потока» оценивается в 9,5 млрд евро. В проекте помимо «Газпрома» участвуют пять компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie, каждая из которых предоставила в виде кредита по 10% этой суммы, или 4,75 млрд евро в общей сложности. То есть, есть средства на реализацию проекта. Есть и спрос на газ в Европе. В общем, казалось бы, все хорошо.

Однако маршрут пролегания газопровода захватывал территориальные воды и исключительные экономические зоны нескольких стран. Германия, Швеция и Финляндия разрешение на прокладку труб дали. Дания же «увидела» в проекте угрозу для своего острова Борнхольм, мимо которого должен пройти маршрут газопровода. Компания-оператор проекта добивалась разрешения датской стороны в течение 2,5 лет. История с получением разрешения датской стороны затянулась настолько, что были уже подготовлены альтернативные маршруты прохождения газопровода – в обход датских вод. Протяженность обходного участка составила бы до 150 км, стоимость проекта при этом увеличилась бы на 150 млн евро.

В итоге этих трат не потребовалось. Но сроки реализации проекта оказались сорваны. Изначально предполагалось, что прокачка газа по новому газопроводу будет начата уже до конца 2019 года, как раз к истечению срока контракта на транзит газа через украинскую ГТС. Теперь источники в отрасли указывают, что если сами строительные работы «Газпром» может завершить и в этом году, то проведение необходимых подготовительных мероприятий для выхода на полную мощность может занять еще несколько месяцев. Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что выйти на полную мощность газопровод теперь сможет только к 2021 году.

В противодействии реализации проекта «Северный поток — 2» были явно заинтересованы США, имеющие планы продвижения на европейский рынок своего СПГ, и ищущие возможности «сдержать» Россию. А также — Украина. Позиция наших юго-западных соседей понятна: газ для «Северного потока — 2», это не дополнительные объемы российских поставок в Европу, а альтернатива украинскому транзиту. Платежи за транзит дают Украине до 3% ее ВВП, а кроме того, зависимость «Газпрома» от украинской трубы позволяла Киеву требовать уступок по вопросу цен на газ для себя. Однако эта зависимость сокращается: объем прокачки газа через украинскую ГТС снизился со 124 млрд кубометров в 2001 году до 87 млрд кубометров в 2018 году, при том что поставки «Газпрома» в Европу за те же годы, напротив, выросли со 130 до 201 млрд кубометров. Запуск же «Северного потока — 2» на полную мощность сократит украинский транзит до совсем небольших величин.

Негативная позиция Дании уже не столь понятна.

«Я всегда говорил, что Дания рано или поздно даст это разрешение, потому что это было бы слишком грубым и наглым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — так прокомментировал эту ситуацию директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

В целом, в экспертном сообществе высказывается мнение, что Дания испытывала мощное давление со стороны США, поэтому всеми силами затягивала выдачу разрешенич. Кроме того, Копенгаген мог рассчитывать получить какую-то дополнительную выгоду за «правильное» решение. Однако в итоге от России и европейских партнеров «Газпрома» соплеменники знаменитого сказочника не получили ничего, а от президента США Дональда Трампа – только предложение продать Гренландию и купить побольше американского оружия. Дальнейший торг стал бессмысленным.