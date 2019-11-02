Одним из главных видов услуг, предоставляемых частными компаниями, является физическая охрана. Есть организация, которая занимается охранной деятельностью более 25 лет. За это время сотрудники компании накопили огромный опыт работы в сфере охраны розничных сетей, промышленных предприятий, объектов социально-бытового назначения,бизнес и торговых комплексов.

В последние годы важность применения технических средств в этой области существенно выросла, но без физической охраны их эффективность зачастую заметно снижается.

Главные преимущества

Среди основных достоинств физической охраны можно выделить следующее:

- способность человека выполнять мгновенный анализ большого объема разноплановой информации;

- человек на охраняемом объекте может не только обнаружить угрозу, но и мгновенными активными действиями пресечь ее;

- способность охранника не только выявлять и фиксировать факт совершения преступления, но и возможность предупредить его;

- присутствие человека на охраняемом объекте снижает риски выхода из строя системы безопасности или ее намеренной нейтрализации.

В том случае если на объекте присутствует работник охранной структуры можно существенно повысить эффективность спецсредств и технического оборудования.

Следует отметить, что для обеспечения безопасности разных объектов необходима своя конкретная система охраны. Поэтому охранная система станет по-настоящему безопасной лишь в том случае, когда будут учтены все особенности: вид объекта, поток людей, возможные риски и угрозы, месторасположение окружающих построек и так далее. Только учитывая все эти факторы, можно создать полноценную систему охраны.

Основные виды

В зависимости от решаемых задач физическую охрану можно разделить на 3 группы:

1) Физическая охрана объектов. Основная задача данной разновидности услуг это гарантия сохранности имущества и здоровья людей, которые присутствуют на охраняемом объекте.

2) Личная охрана. Главной задачей этого вида услуг является сопровождение охраняемых лиц на конкретные мероприятия или круглосуточная охрана (зависит от условий договора).

3) Иное. В данную категорию услуг входит сопровождение перевозимых грузов, обеспечение спокойствия во время проведения различных мероприятий и так далее.

Режим организации охраны может быть:

- круглосуточным;

- дневным;

- ночным.

В зависимости от требований, предъявляемых к охранникам, существует 3 класса физической охраны:

1) Класс Б (обычный уровень подготовки).

2) Класс А (повышенные требования к уровню подготовки).

3) Класс А+ (очень высокие требования к уровню подготовки).

При определенном требовании заказчика, охрана может быть вооружена.

Охрана объектов

В нашей организации Вы можете заказать охрану таких объектов как:

- Розничные магазины;

- Продуктовые сети;

- Отдельные склады и складские комплексы

- Земельные участки;

- Офисы и бизнес-центры;

- Клубы, ТЦ, ТРК, ТРЦ;

- Банковские кредитные организации и иные финучреждения;

- Объекты общепита;

- Театры, выставочные залы;

- Логистические центры;

- Промышленные объекты.

Вместе с физической охраной часто используются и другие способы обеспечения безопасности – сигнализация, видеонаблюдение, противокражевые инструменты и так далее.