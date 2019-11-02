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Курс доллара: рубль совершил резкий «кульбит»

Москва, 02.11.2019
  • Курс доллара: рубль совершил резкий «кульбит»

Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль в первый день ноября вырос к доллару и евро на улучшении внешнего фона, тем самым, завершив рабочую неделю на мажорной ноте. Так, по данным на 23:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,49 руб., что сразу на 44 коп. ниже уровня закрытия четверга. Евро к этому времени торговался на отметке 70,93 руб., просев за сутки на 58 коп.

После негативной реакции нацвалюты на риторику ФРС, которая усилила ожидание паузы в цикле смягчения процентной политики в США, рубль быстро пришёл в себя и накануне вновь сделал разворот.

Как отмечают эксперты, произошло это на улучшении внешнего фона. При этом рубль начал пятницу с невнятной динамики. Но к середине дня пошёл вверх, укрепившись к основным резервными мировым валютам.

По словам Дмитрия Бабина из «БКС Брокер», вчера мировые рынки перешли к активному росту, чему способствовало неожиданное увеличение индекса деловой активности в производственном секторе КНР.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, несмотря на пессимизм, который царит сейчас в Поднебесной относительно достижения консенсуса по ключевым взаимным претензиям, Вашингтон и Пекин демонстрируют готовность заключить первую фазу соответствующей сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Чили в проведении саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября и после завершения которого планировалась встреча главы Поднебесной Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, Вашингтон приступил к поиску альтернативного места для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

Об этом в четверг американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter. По его словам, в настоящее время КНР и США работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое составляет около 60% от всей сделки. Уже вечером 1 ноября CNBC со ссылкой на министерство коммерции Поднебесной сообщило, что Пекину и Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашении.

«На этом фоне национальная валюта весь вчерашний день укреплялась, в итоге уверенно развернувшись вверх от достигнутых в четверг локальных минимумов», – резюмировал Бабин, добавив, что поддержку рублю также оказала позитивная динамика котировок «чёрного золота», которые выросли в пятницу на поддержке статистики из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире.

Несмотря на солидный рост рубля, не все верят в то, что в валютных парах он продолжит чувствовать себя уверенно. В частности, аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко полагают, что благоприятный настрой может вскоре смениться сильным разочарованием.

Пока же, как пояснили эксперты, рубль развернулся к доллару и евро не только на фоне ожидания подписания торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, но и на новостях об уровне безработицы в США, которая в октябре 2019 года увеличилась до 3,6% по сравнению с сентябрьским уровнем в 3,5%, что совпало с прогнозом. Также инвесторы позитивно отреагировали на превысившие ожидания экспертов данные по рабочим местам в США.

«Именно поэтому доллар в пятницу упал против валют развитых стран, а валюты развивающихся рынков выросли. В начале следующей недели рубль продолжит находится в том же диапазоне, что и накануне, но всё это ненадолго. В долгосрочной же перспективе у рубля всё-таки почти нет шансов оставаться лидером в валютных парах», – считают аналитики «Сбербанка КИБ».

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