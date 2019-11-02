На Украине составили план нанесения ядерного удара по России

Украинский политолог Тарас Загородний считает, что Киев должен разработать ракеты, которые могли бы достать АЭС, расположенные на территории РФ и, ударив по ним, создать настоящий «ядерный взрыв».

В интервью местным СМИ, выдержки из которого публикует газета «Известия», он также подчеркнул, что Украине давно уже пора прекратить свою зависимость от РФ и энергоносителей «вражеского государства». Кроме того, он считает, что пришло время Киеву создавать новейшее вооружение и ракеты, в том числе дальностью до 2,5 тыс. км.

«Два полка таких ракет, штук 200 – это страшная сила, которая позволит нанести солидный ущерб РФ», – считает он.

При этом Загородний уверен, что это будет почти ядерное оружие, которое способно взорвать атомную станцию на территории России.

«Одна такая ракета прилетит на АЭС и всё, это будет фактически ядерный взрыв», – резюмировал политолог, не став пояснять, каким образом снаряд с обычной боеголовкой может вызвать такой эффект.