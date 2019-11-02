Мероприятие проводится при участии Российского союза промышленников и предпринимателей.

Миссия форума — развитие диалога бизнеса с органами власти федерального и регионального уровней, формирование актуальной промышленной повестки с учетом государственных приоритетов и запроса бизнеса.

В фокусе внимания — обеспечение реализации национальных проектов промышленной продукцией, адресная поддержка проектов по повышению производительности труда, цифровая трансформация промышленности, рост конкурентоспособности российских компаний и их интеграция в мировые товарные рынки и др.

В рамках деловой программы состоятся отраслевые сессии:

Металлургия

Железнодорожное машиностроение

Фармацевтическая и медицинская промышленность

Автопром

Формирование предложений и инициатив бизнеса в адрес Правительства РФ пройдет в формате рабочих групп по следующим направлениям:

Меры господдержки промышленных компаний

Цифровизация промышленности

Производительность в промышленности

“Зеленый вектор” развития промышленности

Подведение итогов работы отраслевых сессий и рабочих групп и формирование списка предложений по вопросам реализации промышленной политики состоится в ходе пленарной сессии “Промышленность и национальные цели развития. Инициативы бизнеса”.

К участию в Национальном промышленном форуме приглашены представители Правительства Российской Федерации, руководители Российского союза промышленников и предпринимателей, Министерства промышленности Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ведущих институтов развития, госкорпораций, крупных промышленных компаний.

В рамках мероприятия реализуется обширная программа нетворкинга и B2B-переговоров.

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Национальный промышленный форум состоится 06 декабря 2019 г. в Москве по адресу: ул. Тверская, д. 3 (The Ritz-Carlton Hotel).

Регистрация на официальном сайте форума.