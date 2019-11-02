Обслуживание мусоропровода в многоэтажном доме: о чем стоит знать

Вместо этого они могут выйти на лестничную площадку и тут же выкинуть домашние отбросы.

Однако зачастую труба мусоропровода засоряется и лишается своей пропускной способности. Многие люди не знают, куда обращаться для устранения данной проблемы. Найти ответ на этот вопрос можно на сайте. В большинстве случаев это происходит в результате неправильного использования мусоропровода и продолжительного отсутствия очистки его ствола. Практика свидетельствует о том, что люди начинают задумываться о способах решения этой проблемы только после ее возникновения.

Главные признаки, на основании которых можно сделать вывод о засорении мусоропровода, – устойчивый отталкивающий запах, невозможность выбросить отходы, а также появление крыс в доме. Если жильцы принимают решение об использовании радикального способа решения данной проблемы – консервации, – то поручить выполнение этой работы можно сотрудникам ЖЭУ на основании специального проекта. Поскольку у коммунальщиков зачастую отсутствует оборудование, требуемое для очистки мусоропроводов, они нередко производят их консервацию.

Если обслуживание многоэтажного дома осуществляется управляющей компанией, то при забивании мусоропровода первым делом необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, а также подать заявление ее руководителю в письменной форме с просьбой устранить обнаруженные проблемы. Работники управляющей компании должны прибыть на место для ликвидации этих проблем не позже, чем на следующий день с момента подачи заявления.

Вне зависимости от того, какой метод решения данной проблемы выберут работники ЖЭУ или управляющей компании, в дальнейшем необходимо привлечь санэпидемстанцию для проведения дезинсекционных мероприятий, чтобы закрепить позитивный эффект от санации в системе удаления мусора. Для этого нужно подать коллективное или индивидуальное заявление в санэпидемстанцию с просьбой о проведении дезинфекции.

Необходимо помнить о том, что при надлежащем использовании мусоропровода в соответствии с существующими правилами он обычно не засоряется. По этой причине жильцам многоэтажных домов следует воздержаться от выбрасывания в мусоропровод крупногабаритных бытовых отходов, жидкостей, горящих окурков.