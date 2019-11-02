Особенности проведения кадастровых работ

Основная цель этих работ состоит в подготовке актуальной информации для оформления документов, которые требуются при регистрации здания или участка земли в Росреестре.

Выполнением данной процедуры занимается кадастровый инженер, имеющий соответствующую лицензию. Он является сотрудником частной фирмы, например ООО "ПЦСН-Кадастр" или государственной организации и действует на основании договора на выполнение инженерных изысканий либо на основании доверенности, выданной органом исполнительной власти.

Выполнение кадастровых работ состоит из двух главных стадий:

Топографическое обследование и фотографическая съемка объекта недвижимости для подготовки технического и/или межевого плана. Продолжительность первоначального анализа составляет несколько часов.

Составление правоустанавливающих документов на основании обработанной информации. Продолжительность данной стадии зависит от сложности обследуемого объекта недвижимости и варьируется от одной до нескольких недель.

Сначала кадастровый инженер посещает объект недвижимости, чтобы собрать и проанализировать актуальные сведения. При последующей подготовке документов используются современное программное обеспечение и компьютерная техника. Государственный кадастр недвижимости ведется как в бумажной, так и в электронной форме. Если между носителями информации разного типа обнаруживаются расхождения, то приоритет отдается бумажным документам.

При оплате кадастровых услуг их цена устанавливается на основании договора, подписанного исполнителем и заказчиком. В этом документе указывается фиксированная стоимость услуг в рублях. Все предусмотренные договором обязательства начинают действовать после его подписания заказчиком.

Российское законодательство устанавливает следующие сроки проведения кадастровых работ:

На постановку и снятие с учета всего объекта недвижимости либо его части отводится десять рабочих дней.

На внесение изменений в документы и кадастровый учет, выполняемый путем информационного взаимодействия между органами власти, отводится тридцать календарных суток, не считая выходных и праздничных дней.

Датой завершения делопроизводства считается тот день, в который была выполнена регистрация изменения сведений об указанном объекте недвижимости.