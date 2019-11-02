Особенности работы представителем в компании по продажам косметики

Главная цель представителя косметической компании http://moscow-avon.ru/stat-predstavitelem заключается в распространении определенных видов данной продукции. Все существующие косметические средства делятся на следующие виды:

декоративная косметика;

средства для ухода за лицом;

парфюмерия;

средства для ухода за телом;

средства для ухода за волосами;

разнообразные аксессуары.

Большая часть людей при выборе бренда отдает предпочтение производителям, которые выпускают недорогую и высококачественную продукцию. Кроме того, они руководствуются и другими критериями. Первое, что привлекает потенциальных представителей – наличие системы скидок на косметику компании. Размер скидки находится в прямой зависимости от суммы покупки. Многие представители используют эту разницу для приобретения косметики для себя. Благодаря использованию данной возможности они почти бесплатно получают высококачественную продукцию.

Для новичков предусмотрена специальная программа, в рамках которой за каждый заказ в течение нескольких каталогов выдаются прекрасные подарки из того ассортимента, который предлагает компания. Представитель может оставить их себе или же пользоваться ими как демонстрационными образцами. Производитель специально дарит своим представителям новые продукты, чтобы у них имелась возможность первыми испытать их и затем поделиться с покупателями полученными впечатлениями. Для представителей также предусмотрены постоянные текущие программы, действующие в течение одного-трех каталогов. В случае соблюдения предусмотренных условий представитель имеет возможность получить разнообразные подарки – от косметики компании до денежных сертификатов и зарубежных поездок.

Важнейшее преимущество данной деятельности заключается в сведении к минимуму затрат времени. Чтобы каталог работал, участие представителя не требуется. Ему нужно только записать и оформить заказ на вебсайте. Для получения посылки надо явиться в почтовое отделение с паспортом. При таком подходе потеря заказа или его выдача другому человеку исключаются.

Если представитель решил отказаться от выполнения данной работы, ему достаточно лишь прекратить сдавать заказы. На протяжении одного года с этого момента его счет будет аннулирован, и он лишится возможности сдавать заказы.