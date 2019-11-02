Особенности ремонта кофемашин

При этом устройство полностью разбирается, после чего его детали промываются при помощи специальных средств. Мелкий ремонт состоит в замене штуцеров, трубок, прокладок, хомутов, а также датчиков.

При более значительных неисправностях может появиться необходимость в замене помпы или дренажного клапана высокого давления. Нередко приходится менять термоблок, силовую плату, пароблок или дисплей.

При починке капсульных кофемашин нужно учитывать конструктивные особенности этих аппаратов. Для приготовления кофе в них используются капсулы – пластмассовые коробки, которые запаяны фольгой. Эти элементы прокалываются с двух сторон, затем заполняются водой, после чего начинается фильтрация. После прохождения всех стадий приготовления кофе его наливают в чашку.

При выходе из строя такого аппарата может появиться необходимость в замене помпы, электронного блока управления или бойлера. Больше всего усилий приходится прилагать при ремонте капсулоприемника. В сервисных центрах решением этой задачи занимаются специалисты узкого профиля. После проведения диагностики с заказчиком согласовываются все вопросы, связанные с выполнением ремонта. Высококвалифицированные профессионалы, накопившие богатый опыт в данном виде деятельности, могут отремонтировать кофемашину очень быстро.

Не меньше сложностей возникает при необходимости ремонта кофемашин профессиональных. В ходе эксплуатации такого оборудования могут появляться неисправности, вызванные естественным износом его деталей, а также дефекты, обусловленные неправильным использованием кофемашины. Это ведет к понижению давления в бойлере или нарушению процесса подачи пара, используемого для взбивания молока. Чтобы устранить такие проблемы, надо заменить насос, клапан или прокладку. Сервисные центры по ремонту кофемашин готовы предоставить эти услуги.

Высококвалифицированные специалисты предоставят необходимые консультации, касающиеся обнаруженных неисправностей, и в кратчайшие сроки устранят выявленную поломку. На выполненные работы предоставляется гарантия, поэтому в случае поломки кофемашины в течение гарантийного срока ее ремонт выполняется бесплатно.