Приглашаем на ежегодный праздник группы Крематорий

За 36 лет своей успешной истории группа «Крематорий» сумела накопить обширную коллекцию песен, не подверженных влиянию ни времени, ни моды. Созвездие героев крематорского эпоса -словно собрание городских легенд с их яркими историями и судьбами! По сути, этому коллективу удалось создать собственную субкультуру со своим мировоззрением, стилем и философией!

Причислить её творчество и её поклонников к строго определённому музыкальному направлению - занятие абсолютно бесполезное! Гремучая смесь жанров, красивых мелодий, притягательного вокала, эксцентричных рифов и взрывного драйва, в сочетании с выразительными и лёгкими текстами, создают ту самую уникальную музыкально-поэтическую палитру этой великолепной московской команды под управлением её бессменного лидера, исполнителя и автора песен Армена Григоряна!

Его неувядающие Таня, Эльза, сексуальная кошка, маленькая девочка, брутальные обитатели Катманду и Амстердама, страшилки из города Зомби и даже Люди-невидимки соберутся вместе на торжественный бал в честь 36-го дня рождения самого весёлого на этой планете Ансамбля!

А современный состав «Крематория», безусловно, сильнейший в его истории, отметит ещё и начало второго десятка совместного творчества!

Специально для концерта в Главклубе группа подготовит большую праздничную программу, наполненную любимыми хитами, а также неожиданными подарками и сюрпризами.

Будет традиционно «по-крематорски» весело и жарко!