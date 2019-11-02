Прогноз погоды: синоптики очень удивили прогнозом на декабрь и Новый год

Погода в декабре на большей части России будет в некоторых регионах очень холодной и сухой, в некоторых – неожиданно тёплой, с большим количеством осадков, но почти везде ожидаются нестабильные температурные показатели, а также климатические сюрпризы, в том числе и в новогоднюю ночь.

Такой долгосрочный прогноз на последний месяц этого года дали синоптики, которые проанализировали данные метеонаблюдений за последние 10 лет, а также учли факт глобального потепления, которое происходит на планете.

Прогноз погоды на декабрь и Новый год в Приморье

Синоптики очень удивили прогнозом погоды не декабрь-2019 в Приморье. По их данным, в первый зимний месяц в регионе ожидается солнечная и очень комфортная для этого времени года погода. Так метеорологи обещают, что в период с 1 по 10 декабря термометры ночные часы будут показывать минус 5-7 и от нуля до минус 5 в дневные часы.

Совсем немного похолодает во второй декаде месяца. Как предполагают метеорологи, до 19-20 числа включительно после полуночи подморозит до 9 градусов ниже нуля. В светлое же время суток по-прежнему будет ярко светить солнце, поэтому ниже минус 6-8 точно не будет.

Ближе к концу месяца может выпасть снег, в том числе и в новогоднюю ночь, но вряд ли этом помешает, например, жителям Владивостока, где 31 декабря – 1 января прогнозируется минус 5-8, весело встретить Новый год на свежем воздухе.

Погода в декабре в Сибири. Прогноз синоптиков на Новый год

А вот на большей часть Сибири в декабре будет холодно. Хотя, по прогнозу синоптиков, первые сильные морозы ударят здесь не раньше середины месяца. Так, в Красноярском крае с 1 по 15 декабря ожидается минус 7-10. Местами выпадет снег, но затяжных снегопадов всё-таки не будет. Самые лютые морозы синоптики прогнозируют на конец месяца, когда в ночные часы похолодает до минус 16-17.

В Новосибирской области в начале декабря также будет держаться комфортная погода с дневным температурным фоном минус 6-8. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10-12 градусов ниже нуля. При этом в первую неделю первого месяца календарной зимы прогнозируется снег, который будет выпадать почти ежесуточно.

После 10 декабря погодная обстановка в регионе поменяется – снегопады прекратятся, зато морозы будут крепчать с каждым днём. Так, синоптики обещают во второй декаде декабря дневные показатели температуры в диапазоне минус 17-18, после полуночи – до минус 17-19. После 20 декабря прогнозируются температурные качели – в некоторые дни погодные градусники будут показывать 16-18 градусов ниже нуля, ближе к концу декабря – минус 7-10, причём как ночью, так и днём.

В новогоднюю ночь почти на всей территории Сибири будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит минус 10-12, в некоторых областях возможно усиление ветра, которое может создать некий дискомфорт для праздничных прогулок. Но в целом погода удивит своим мягким характером, что совсем нехарактерно для Сибири.

Прогноз погоды на декабрь и новогоднюю ночь в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу метеорологов, в Москве и Подмосковье почти весь декабрь ожидается дефицит солнечного света. При этом ожидаются обильные снегопады и порывистый ветер, прежде всего после полуночи. Дневной температурный фон в начале месяца будет держаться на уровне 1-4 градусов ниже нуля. В ночные часы может подморозить до минус 5-7.

Настоящая русская зима, придёт в Москву ближе к началу второй декады декабря, когда в регион может вторгнутся мощный арктический циклон. Поэтому в период с 20 по 24 декабря синоптики обещают днём минус 10-12, ночью – минус 14-16.

Ближе к Новому году погода сделает очередной разворот. по прогнозу синоптиков, примерно 27-29 декабря в Москве выпадет сильный снег. При этом температурный фон станет очень комфортным – минус 1-3. Погода сильно не поменяется до наступления Нового года. Метеорологи ждут с воем курантов всего минус 2-4 и небольшой снег, что лишь подчеркнёт волшебную атмосферу этого замечательно праздника.