Россия увеличила добычу нефти на 1,2%

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, объём добычи нефти и газового конденсата в нашей стране в период с января по октября 2019 года составил 466,44 млн тонн, что на 1,2 % больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом среднесуточная добыча «чёрного золота» зафиксирована на уровне 11,25 млн баррелей.

Также отмечается, что в октябре на территории РФ добыто 47,49 млн тонн нефти с газовым конденсатом. Этот показатель на 1,7% ниже показателя октября прошлого года, передаёт агентство «Интерфакс».

Лидером среди отечественных нефтяных компаний по добычи «чёрного золота» стал НК «Роснефть» (162,51 млн тонн). На втором месте – «ЛУКОЙЛ» (68,48 млн). Замыкает тройку лидеров «Сургутнефтегаз» (50,54 млн).