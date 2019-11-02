Тенденции современного музыкального мира

Конкуренция между музыкантами обостряется. Они используют возможности глобальной сети для расширения своей аудитории. Те, кто следит за музыкальными новинками, часто замечают много сходных идей, одновременно реализуемых разными исполнителями. Один из трендов состоит в создании эффектных видеоклипов и их последующей загрузке на YouTube. Кроме того, многие музыканты используют для раскрутки соцсети и мессенджеры. К примеру, уже создаются чат-боты для ценителей современных треков, которые выполняют следующие функции:

извещают пользователей о выходе новых музыкальных композиций и видеороликов;

обеспечивают возможность проголосовать за понравившиеся композиции;

позволяют знакомиться с новостями о жизни звезд эстрады и др.

С помощью чат-ботов музыканты могут поддерживать связь со своими фанатами, что для них чрезвычайно важно. Наличие обратной связи позволяет исполнителям следить за реакцией публики на появление новых музыкальных произведений, в том числе прослушать новинки музыки 2020.

Особой популярностью пользуются интернет-ресурсы, которые предоставляют возможность скачивания новых треков, созданных популярными исполнителями. На специализированных интернет-порталах пользователь может буквально в несколько кликов найти нужный трек и загрузить его на персональный компьютер, планшет, ноутбук или любое другое устройство.

В настоящее время исполнители часто проводят смелые эксперименты, чтобы выразить свои идеи и подчеркнуть собственную индивидуальность. Это ведет к возникновению новых направлений и синтезу разных жанров. Сначала включать в себя разнообразные жанры стала поп-музыка. Затем в этом процессе начали участвовать рэперы, часто украшающие обычный речитатив элементами попсы.

Музыканты изменяют подходы к выступлениям перед публикой. Теперь для завоеваний симпатий аудитории недостаточно просто хорошо играть на музыкальных инструментах и петь, необходимо проводить концерты в формате ярких шоу с использованием звуковых и световых эффектов. Эта тенденция наметилась уже давно, однако в последнее время она значительно усилилась, что объясняется доступностью контента музыкальных онлайн-ресурсов – заманить людей на концерт с дорогими билетами нелегко.