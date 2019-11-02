В Госдуме ответили на идею украинского политолога о ракетном ударе по российским АЭС

Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента – оценил идею одного из украинских политологов, который заявил, что «самостийной» необходимо приступить к созданию новых ракет, которые должны быть нацелены на атомные электростанции в России.

По мнению парламентария, высказанные угрозы показывают, что на Украине сейчас наблюдается очень серьёзный интеллектуальном кризис, передаёт РИА Новости.

«Это ужасно, когда дилетанты, которые выдают себя за экспертов, размышляют о военном деле после просмотра голливудских фильмов, – подчеркнул Бальбек. – Но ещё более ужасно, что украинские СМИ верят вот таким дилетантам».

При этом депутат пояснил, что «этот как бы эксперт» всерьез думает, что продвижение ракетных дивизионов на позицию выстрела не увидят наши спутники».

«И наши ПВО, ПРО, ВКС не будут тут же приведены в полную боевую готовность и позволят кому-то вальяжно, как в тире, запускать ракеты по нашей территории?» - вопрошает парламентарий.

Кроме того, он назвал политолога Загороднего полной невеждой «в вопросах применения ракетного оружия».

«К сожалению, в сегодняшней агрессивно настроенной Украине такие эксперты нужны как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус», – резюмировал Бальбек.

Ранее сообщалось, что украинский политолог Тарас Загородний считает, что Киев должен разработать ракеты, которые могли бы достать АЭС, расположенные на территории РФ и, ударив по ним, создать настоящий «ядерный взрыв».