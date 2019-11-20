Безработные периоды жизни россиян внесут в пенсии

В ПФР дали пояснения, что безработные периоды жизни россиян включены в страховой стаж, который учитывается при формировании пенсионных выплат. Об этом говорится в официальном ответе Пенсионного фонда, подписанном его главой Антоном Дроздовым, на запрос председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента РФ Андрея Кутепова, передаёт ТАСС.

Как заявил глава ПФР из страхового стажа не будут исключены военная служба, временная нетрудоспособность, уход за ребёнком, за инвалидом I группы, за ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, а также официально оформленная безработица и некоторые другие безработные периоды.

По его словам, это так называемые нестраховые периоды, которые несут социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж. При этом Дроздов подчеркнул, что перечисленные периоды будут засчитываться в страховой стаж лишь в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды страхования.

Таким образом, при назначении страховой пенсии будут учитываться все основные периоды человека, когда он по уважительным причинам не мог трудиться.