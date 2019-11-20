Диетолог рассказала об опасности интервального голодания

Новомодный метод борьбы с лишним весом интервальное голодание может привести к обратному эффекту и спровоцировать набор ненужных килограммов, рассказал диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Новость передает АГН «Москва».

Врач подтвердила, что метод сегодня называют одним из самых эффективных и безопасных средств для похудания, а также считают его чуть ли не панацеей от всех болезней.

Однако, как отметила врач, масштабных исследований по данному методу борьбы с лишним весом не проводилось, а были лишь наблюдения за ограниченным числом людей, практикующих интервальное голодание. Стародубова считает, подобное несбалансированное питание, а тем более голод, может привести к развитию серьезных заболеваний.

«В условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новым неблагоприятным условиям», - пояснила врач. Она добавила, что в этих условиях замедляется обмен веществ, а также снижается потребность организма в энергии, которая поступает с пищей. Как результат, лишние килограммы прибавляются, добавила врач. Она называет данную реакцию «рикошетным набором».

Вместо интервального голодания врач рекомендует не переедать, а также не пропускать приемы пищи. Также за полтора два часа воздержаться от приема пищи, максимум можно выпить стакан кефира, добавила диетолог.