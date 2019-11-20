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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских блогеров

Москва, 20.11.2019

Эксперты Forbes составили рейтинг российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламных контрактах в Instagram.

Согласно данным журнала, с ежегодным доходом 1,6 млн долл. лидирует телеведущая Ксения Собчак. Второе и третье место между собой поделили телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова. Каждая из них заработала за год на рекламных контрактах по 860 тыс. долл. Дале следуют автоблогер Алан Енилеев (850 тыс. долл.) и певица Полина Гагарина (770 тыс. долл.). Ещё одна певица Елена Темникова, заработав 760 тыс. долл., расположилась на шестом месте.

Кроме того, в ТОП-15 самых «дорогих» блоггеров попали актриса Анна Хилькевич и спортсмен Хабиб Нурмагомедов и (по 570 тыс. долл.), модель Дарья Клюкина и продюсер Яна Рудковская (по 560 тыс. долл.), блогер Ида Галич (550 тыс. долл.), певица Вера Брежнева (480 тыс. долл.), ведущая Ирена Понарошку (430 тыс. долл.), блогер Виктория Боня (410 тыс. долл.) и актриса Наталья Рудова (400 тыс. долл.).

При этом отмечается, что это лишь «белый заработок» звёзд Instagram, а «чёрные» доходы от рекламы могут быть значительно больше официальных.

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