«Газпром» добавляет мощность на уровне еще одной ГТС «Украины»

Марш «Турецкого потока» сыгран в рекордном темпе

Компания «Газпром» выпустила сообщение о том, что она заполнила газом обе нитки газопровода «Турецкий поток». «В настоящее время компрессорная станция и участок берегового примыкания в РФ полностью готовы к началу эксплуатации», — подчеркивается в пресс-релизе.

«Турецкий поток» проложен от места к югу от Анапы (Краснодарский край), где построена компрессорная станция «Русская», до противоположного берега Черного моря, к пункту в районе турецкого населённого пункта Кыйыкей. На приемном терминале у Кыйыкея, как следует из сообщения компании, пусконаладочные работы еще не закончены. Но пуск газопровода произойдет в соответствии с графиком, то есть до конца 2019 года. Это было отмечено накануне на совете директоров «Газпрома».

Две параллельные нитки (трубы) «Турецкого потока» имеют пропускную способность по 15,75 млрд кубометров газа в год. Весь газ одной из них будет доставаться турецким потребителям, по второй — топливо будет поставляться для последующего транзита через территорию Турции в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как уже напоминал утром 20 ноября «Эксперт online», протяженность газопровода «Турецкий поток» составила более 1 тыс. км, из них 937 км проходят по морскому дну. И вот еще важная тема нового «Турецкого марша»: на строительстве этого «потока» был установлен мировой рекорд скорости укладки морских газопроводов – более 6,27 км в сутки.

Вместе они могут

На днях появилась новость о том, что Eugal, сухопутное продолжение «Северного потока — 2» с мощностью первой нитки в 30 млрд куб. м, будет введен в эксплуатацию раньше срока, с 1 января 2020 года, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Eugal, отмечает он, сможет взять на себя «выпадающие» (за счет решения Европейского суда по газопроводу OPAL) 18 млрд кубометров в год объемов транспортировки. Новость о начале работы «Турецкого потока» продолжает тенденцию хороших новостей для ПАО «Газпром».

Судя по последним решениям германского Бундестага, поддержавшего газовую директиву ЕС в её нынешнем, устраивающем «Газпром» виде, в краткосрочном периоде нет административных препятствий для того, чтобы с 1 января 2020 года «Газпром» запустил экспорт газа в Европу в обход украинской газотранспортной системы, уверен эксперт.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома», пропускная способность действующих газопроводов, которые «Газпром» использует для экспорта газа, включая украинскую газотранспортную систему, в 2018 году колебалась в диапазоне 224,3–234,7 млрд куб. м газа в год, констатирует Александр Осин. При этом профицит мощностей составлял всего 10–14% от их объема (23–34 млрд куб. м в год). При запуске «Северного потока — 2» мощностью в 55 млрд куб. м газа в год и Eugal (что необходимо для соединения подводной и надземной частей североевропейской газотранспортной системы), а также «Турецкого потока» мощностью в 31.5 млрд куб. м., указанная выше величина вырастет до 333,8 - 344,2 млрд куб. м. то есть на 109,5 млрд куб. м. Совокупная мощность украинской газотранспортной системы составляет 116 млрд куб. м в год. При этом в 2018 году «Газпром» прокачал по этому маршруту лишь около 87 млрд куб. м газа.

Усиление фундаментальных позиций «Газпрома» на европейском направлении косвенно подтверждается сохранением российской компанией жестких позиций на переговорах о транзите газа, которые были отражены в направленных на днях украинской стороне предложениях российской компании, замечает аналитик. Новости о близком старте «Турецкого потока» и высокой степени готовности к работе трубопровода Eugal представляются достаточно сильными, чтобы, возможно, вывести акции «Газпрома» в лидеры рынка до конца недели, добавляет он. Однако, по его мнению, не исключено, что на фоне очередного раунда искусственного нагнетания внешнеполитических рисков и ухудшения информационного фона, в связи с одобрением Сенатом США санкций в отношении правительственных структур Гонконга и планируемым обсуждением санкций против РФ, фондовые игроки будут все же дожидаться подтверждения данной информации.

Мимо Адриатики к берегам Балатона

В отношении «Турецкого потока» в дальнейшем все внимание будет сконцентрировано на строительстве сухопутных участков на европейском маршруте, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Газ в Турцию по первой нитке пойдет, вероятно, уже с нового года, в Европу же он пойдет позже, не раньше, чем через год, говорит он.

В следующем году «Газпром» совместно с BOTAS и европейскими партнерами будет строить необходимую инфраструктуру для подачи газа в такие страны, как Греция, Италия, Болгария, Сербия с конечным пунктом передачи топлива в Венгрии. Сейчас проходят этапы переговоров с европейскими потребителями по поставкам и процедуры бронирования мощностей.

Судя по всему, пока еще не все страны предоставили намерения присоединения к «Турецкому потоку», но позиция Венгрии, где будет конечная точка сдачи газа, придает оптимизм. В конце октября премьер этой страны говорил, что «чем раньше Венгрия присоединится к потоку, тем лучше», подчеркивая важность для правительства того, чтобы газ поступал на территорию с разных направлений.

Те же и TANAP

В начале 2020 года строительство сухопутного участка первой нитки евромаршрута будет происходить на территории Болгарии и Сербии, говорит Илья Жарский, вторая нитка как раз будет протянута на Балканы и до Венгрии. Серьезных угроз «Турецкому потоку» в Европе пока не наблюдается, добавляет аналитик. Его точно так же могут коснуться санкции, но учитывая опыт «Северного потока — 2», можно предположить, что он будет реализован, учитывая все возможные бюрократические преграды.

Впрочем, добавляет Илья Жарский, говорить о полной загрузке этого ответвления пока рано, так как 30 ноября будет запущен в работу трансанатолийский газопровод (TANAP), который является основным конкурентом российского проекта. Однако его маршрут полностью с российским проектом не пересекается, а его мощность не является критической: 10 млрд куб м газа — не такой объем, чтобы вызвать в «Газпроме» опасения по поводу невостребованности российского газа. Евросоюз регулярно наращивает объемы потребления, так что эти два проекта соответствуют уровню потребности восточноевропейских стран.