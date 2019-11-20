Ошибка Меркель

В Германии уже, похоже, привыкли к поражениям еще казалось вчера непобедимых христианских демократов Ангелы Меркель. Очередное поражение они потерпели в октябре на выборах в Тюрингии. Правда, здесь следует сразу оговориться: правоцентристским Христианско-демократическим союзом (CDU), который за последние полтора десятилетия, практически стал синонимом Ангелы Меркель, возглавлявшей его так же, как всю Германию, сейчас руководит другой человек. Меркель дорабатывает последний срок на посту федерального канцлера, а бразды правления в партии она передала своему человеку на партийной конференции в декабре прошлого года. Председателем CDU сейчас является Аннегрет Крамп Карренбауэр, которую немцы часто называют на американский лад АКК.

АКК ожиданий Ангелы Меркель, которая передавая ей руководство партией, явно намеревалась сделать то же самое с постом канцлера в 2021 году, пока не оправдывает. И с каждым новым поражением христианских демократов, и каждым новым ее проколом все меньше надежд на то, что Меркель сделала правильный выбор и что она (АКК) является тем самым человеком, который сумеет повести вперед не только CDU, но и всю страну.

Вечером, в день поражения в Тюрингии, лидер CDU в этой восточной земле Майк Мёринг в панике позвонил председателю. АКК посоветовала ему успокоиться, выспаться и не принимать никаких необдуманных решений.

На следующее утро Мёринг отправился на телевидение и предложил беспрецедентную коалицию бывшим коммунистам, победившим на выборах, что является неслыханным событием для консервативной CDU. При этом он решительно добавил в прямом эфире: «Мне не нужен Берлин. Я лучше знаю, что нужно для Тюрингии».

Такое неслыханное (при Меркель) нарушение внутрипартийной дисциплины наглядно показывает, в каком хаосе и упадке находятся сейчас христианские демократы. Оно также показывает глубокий кризис консерваторов во всей Европе. Схожие события происходят сейчас во Франции и Италии, в Испании и Великобритании. При этом, как невесело шутят сами христианские демократы, у них дела идут еще относительно неплохо, потому что они по крайней мере находятся у власти.

В предстоящую пятницу христианские демократы съедутся на ежегодную партийную конференцию. На конференции наверняка будет острая борьба, которой не было почти два десятилетия, пока у власти в партии находилась Ангела Меркель.

CDU в традиционном союзе с баварскими христианскими социалистами по-прежнему возглавляет большинство рейтингов и опросов в Германии, но также, как союзники из других европейских стран, христианские демократы оказались не в состоянии представить убедительное видение нового мира, в котором на подъеме национализм и в котором с каждым днем множатся экономические и иные проблемы.

В этом году в немалой степени из-за торговой войны между США и КНР экономика ФРГ находится на грани рецессии. Ведущая отрасль – автопром с трудом борется с электромобилями, которые становятся все популярнее. Раздражение и неудовлетворенность экономическим положением в бедных (относительно, конечно) восточных землях типа Тюрингии стали отличной питательной почвой для резкого роста популярности ультраправых националистов из «Альтернативы для Германии» (AfD).

Решение Ангелы Меркель больше не выставлять свою кандидатуру на выборах канцлера привело к политическому параличу в Берлине, что позволило французскому президенту Эмманюэлю Макрону начать наступление на Германию на многих фронтах, начиная от европейской бюджетной политики и заканчивая сомнениями в необходимости существования НАТО.

Немцам нужен лидер, который сумеет противостоять Трампу, Макрону и Си Цзиньпину и который сумеет защитить их экономические интересы. Однако попытки АКК проводить новый курс оставляет многих рядовых христианских демократов в недоумении и растерянности.

«CDU сейчас трудно узнать,- высказывает общераспространенную в партии точку зрения член CDU Александр Митч.- У партии нет четкого пути. Единственное, что удерживает ее от распада, это стремление к власти».

В поисках правильного пути АКК совершает резкие зигзаги. Таких зигзагов за год она совершила немало. В мае, к примеру, Крамп-Карренбауэр призвала ввести ограничения на политические дебаты в интернете после того, как CDU подверглась нападкам в YouTube. Критики вполне справедливо обвинили ее в желании ввести цензуру.

Через несколько недель после этого она попыталась заставить Меркель ускорить передачу ей власти, но получила, как и следовало ожидать, достойный отпор.

Войдя в июле в качестве министра обороны в федеральное правительство, АКК призвала Евросоюз к военной миссии на севере Сирии, вызвав раздражение социал-демократов, союзников CDU по правящей коалиции, и мягко говоря, удивив другие европейские страны.

Ангела Меркель с тревогой, порой переходящей в ужас, следит за шараханьями своей протеже. С одной стороны, она понимает, что провал АКК вполне может поставить крест и на ее собственной политической карьере, но с другой, получает определенную выгоду от постоянных ошибок преемницы. Опросы показывают, что она остается самым популярным политиком в Германии. Ее рейтинг почти достигает 50% в то время, как АКК находится на 11 месте с 18%.

«Восстание» Мёринга в Тюрингии добавило АКК проблем. Ей и ее главному помощнику пришлось срочно отправляться на телевидение и заявлять на всю страну, что союза с коммунистами никогда не будет. Мёринг на следующий день «одумался» и сказал, что его неправильно поняли.

Однако джин уже вылетел из бутылки. Консервативная фракция в тюрингийском отделении CDU предложила вступить в не менее одиозный союз с AfD, а глава молодежной организации CDU открыто выступил против АКК на закрытом совещании руководства партии.

Фридрих Мерц, проигравший Аннегрет Крамп-Карренбауэр на выборах партийного лидера в прошлом году, заявил, что отсутствие четкого курса душит Германию, как туман.

У АКК не оказалось плана по исправлению положения после поражения в Тюрингии, где христианские демократы стали третьими и пропустили не только Левую партию, но и «альтернативщиков». Мерц уже ясно дал понять, что даст ей бой на партийной конференции, но опроверг сообщения отдельных журналистов, что он попытается сместить ее с поста лидера CDU.

Возможно, сейчас переворота в Христианско-демократическом союзе действительно не будет, но очевидно, что АКК все еще не имеет поддержки партии как преемница Меркель на посту канцлера. По традиции федеральным канцлером становится лидер партии, но АКК хочет отложить формальное принятие решения по кандидатуре до того момента, когда ей удастся консолидировать власть в партии. При этом ей также остается надеяться, что до этого времени сохранится и хрупкая Большая коалиция с Социал-демократической партией.

Переворота в CDU в конце недели скорее всего удастся избежать Впрочем, у тысячи участников конференции в Лейпциге будет предостаточно других возможностей выразить недовольство лидером CDU. Так что конференция обещает быть очень интересной и очень острой.