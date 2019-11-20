Киев готовит икс к России из-за имущества в Крыму

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит исковые требования к правительству России в связи с утратой имущества в Крыму. По оценке АМПУ ущерб составляет 1,24 млрд гривен (51 млн долларов США).

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.