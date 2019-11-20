Кудрин поспорил с Орешкиным из-за триллиона

По заявлению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, федеральный бюджет не в состоянии в этом году использовать ассигнований и вложений на 1 трлн рублей, что приведет к срыву ряда программ. Заявление прозвучало в ходе выступления чиновника на форуме «Россия зовет».

В ответ на это глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал «никого не пугать этим триллионом», заявив, что сдвиги в сроках платежей связаны с изменениями подхода к тратам из бюджета. А именно государство перешло от авансовых платежей на оплату по факту, что может сдвинуть выплаты на несколько месяцев. Орешкин заявил, что еще раз поменять бюджетные процедуры, то «этого триллиона просто видно не будет».

Кудрин в свою очередь заявил, что в уменьшении «спроса для экономики в 1 трлн рублей» он видит «слабое качество государственного управления», цитирует политика RNS.

«В этом году разрешённые расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей, потому что там есть запланированные программные проекты, которые не исполняются», - заявил Кудрин.

Главу Минэкономразвития поддержал вице-премьер Антон Силуанов, заявив, что авансовая система позволяла вкладывать государственные деньги в капитал, а сегодня «казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно».