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Курс доллара пробил психологическую отметку

Москва, 20.11.2019
  • Курс доллара пробил психологическую отметку

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в среду перешел к резкому росту к рублю и преодолел психологическую отметку 64,00 руб. К 11.22 мск курс доллара прибавил 26 копеек - 64,08 руб., курс евро вырос на 22 копейки - 70,90 руб.

Основная причина проседания курса рубля - новостио том, что торговые переговоры между США и Китаем на грани срыва. Как ранее предполагали аналитики, если ситуация на этом направление не будет двигаться в позитивном направлении, нацвалюта будет снижаться.

На российский рубль также оказывает давление падение цен на нефть, при этом стартовавший налоговый период будет сдерживать негативное влияние внешних факторов.

Ранее Михаил Поддубский из Промсвязьбанка отметил, что рубль на текущих уровнях локально переоценен.

«При ценах на «чёрное золото» в диапазоне 61-64 долл. за баррель и текущем уровне макропоказателей курс пары доллар/рубль должен находиться выше отметки в 65 руб. И если до конца недели не поступит позитивных сигналов о торговой сделке, то есть вероятность, что нацвалюта к пятнице, а может быть даже раньше развернётся вниз, как к доллару, так и к евро», – резюмировал эксперт.

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