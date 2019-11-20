Курс доллара: для рубля это слишком

Во вторник курс российского рубля слегка просел к доллару и евро в ожидании новых драйверов после укрепления в конце прошлой недели. По данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,86 руб., что всего на 3,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом торговался по 70,75 руб., подорожав за сутки на 6 коп. Таким образом, основные валютные пары консолидировались накануне в узких торговых диапазонах в ожидании новых факторов, которые способны вновь расшевелить рынок.

При этом, как поясняют эксперты, трейдеры продолжаюточень внимательно следить за новостями, связанными с ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также ждать сигналы, относительно перспектив кредитно-денежной политики американского регулятора.

По словам Григория Жирнова из Нордеа банка, весь вчерашний день рубль находился в узких торговых диапазонах на фоне нейтральных внешних и внутренних новостей. Эксперт считает, что противоречивые сигналы по торговой войне между США и Китаем пока не могут сформировать явные драйверы для валютного рынка.

«Вторник был оченб небогат на макроэкономическую статистику. Да и сегодня календарь событий практически пуст. В этой связи ожидаю, что нацвалюта останется на тех же позициях, что и вчера, сохранившись в узких торговых диапазонах», – предположил Жирнов.

В свою очередь Роман Фролов из Совкомбанка, также напомнил, что вчерашние торги проходили в спокойном, почти спящем режиме, поэтому рубль весь день и провёл в узких диапазонах к доллару и евро. Однако он всё-таки считает, что при низкой волатильности давление на рубль могут оказывать цены на нефть, которые вчера упали к отметке в 61 долл. за баррель марки Brent.

«Но если поддержку нацвалюте, как и накануне вновь окажет рост российских фондовых индексов, то на внутреннем валютном рынке вновь ничего интересного проходить не будет», – уверен Фролов.

Между тем Михаил Поддубский Промсвязьбанка считает, что рубль на текущих уровнях локально переоценен.

«При ценах на «чёрное золото» в диапазоне 61-64 долл. за баррель и текущем уровне макропоказателей курс пары доллар/рубль должен находиться выше отметки в 65 руб. И если до конца недели не поступит позитивных сигналов о торговой сделке, то есть вероятность, что нацвалюта к пятнице, а может быть даже раньше развернётся вниз, как к доллару, так и к евро», – резюмировал эксперт.