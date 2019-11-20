Минобороны может разорить «Роскосмос»

В случае подачи Минобороны исков к участникам космической промышленности, им могут выписать штрафов на сумму 150–300 млрд руб, что может разорить пишут «Ведомости». По данному вопросу Центре им Хруничева прошло совещание с участием руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Уточняется, что в госкорпорации опасаются, что подобные штрафы могут разорить космическую отрасль. Минобороны вменяют отрасли срывы сроков сдачи заказов по программам импортозамещения.

На совещании прозвучало предложение по внесению поправок в законы, что, по мнению представителей космической отрасли, поможет защитить интересы предприятий, исполняющих контракты, в условиях санкций.

Как сообщает издание, Минобороны подало два иска за последние два месяца к космическому центру «Прогресс» и корпорации «Энергия». Сумма первого иска составила два миллиарда, сумма второго не сообщается. Сегодня существует угроза подачи иска со стороны российского военного ведомства к Научно-производственному объединению имени Лавочкина, которое по контракту с Минобороны обеспечивает запуск первого спутника типа «Аракс» по программе импортозамещения.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что вероятно законодательные послабления будут, поскольку загонять отрасль в долговую яму никто не собирается. Но следом за отраслями космической промышленности послаблений могут захотеть и другие организации.