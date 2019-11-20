Вход/Регистрация Подписка

Нефть дешевеет из-за роста запасов в США

Москва, 20.11.2019

Цена на нефть показывает отрицательную динамику в пределах 2% на рисках увеличения запасов сырья в США, сообщает Прайм. Также участники рынка продолжают наблюдать за торговым конфликтом между Вашингтоном и Пекином.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 9.02 по московскому времени фьючерсы января смеси марки Brent потеряли в цене 1,68%, опустившись до $61,39 за баррель. Фьючерсы на январь нефти марки WTI потеряли еще больше - 2,22%, составив $55,87 за баррель.

Прайм уточняет, что котировки опускаются под давлением риска увеличения запасов сырья, что может подтвердить еженедельный отчет минэнерго США по статистике по запасам сырья в стране. Документ будет обнародован сегодня 20 ноября.

Эксперты рынка рассчитывают, что запасы сырья выросли на 1,1 миллиона баррелей, до 450,1 миллиона. Также участники рынка сконцентрировали свое внимание на увеличение объема добычи нефти в крупнейшей нефтегазодобывающей стране Европы – Норвегии. По отчетам энергетиков страны в октябре запасы выросли на  1,519 миллиона баррелей в день, что на 4,5% выше прогноза NPD.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама