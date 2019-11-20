Нефть дешевеет из-за роста запасов в США

Цена на нефть показывает отрицательную динамику в пределах 2% на рисках увеличения запасов сырья в США, сообщает Прайм. Также участники рынка продолжают наблюдать за торговым конфликтом между Вашингтоном и Пекином.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 9.02 по московскому времени фьючерсы января смеси марки Brent потеряли в цене 1,68%, опустившись до $61,39 за баррель. Фьючерсы на январь нефти марки WTI потеряли еще больше - 2,22%, составив $55,87 за баррель.

Прайм уточняет, что котировки опускаются под давлением риска увеличения запасов сырья, что может подтвердить еженедельный отчет минэнерго США по статистике по запасам сырья в стране. Документ будет обнародован сегодня 20 ноября.

Эксперты рынка рассчитывают, что запасы сырья выросли на 1,1 миллиона баррелей, до 450,1 миллиона. Также участники рынка сконцентрировали свое внимание на увеличение объема добычи нефти в крупнейшей нефтегазодобывающей стране Европы – Норвегии. По отчетам энергетиков страны в октябре запасы выросли на 1,519 миллиона баррелей в день, что на 4,5% выше прогноза NPD.