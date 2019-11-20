Торговые переговоры между США и Китаем снова застопорились

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вновь зашли, похоже, в тупик. Еще 11 октября Белый дом объявил о том, что соглашение в принципе обговорено, но, как сообщает Wall Street Journal (WSJ), стороны и сейчас по-прежнему сильно расходятся по ряду ключевых вопросов. Китай, например, настаивает, чтобы США отменили тарифы, а США хотят, чтобы КНР покупала у них как можно больше сельхозпродуктов.

«Китай собирается заключить сделку, которая мне нравится,- заявил во вторник президент Трамп на заседании правительства.- Если мы не договоримся с Китаем, я еще больше подниму тарифы».

Сложности в торговых переговорах проистекают, по мнению Стивена Вона, бывшего старшего помощника Торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, из сохраняющегося нежелания Пекина предпринимать меры, которые могли бы решить проблемы, тревожащие США.

Многие американские политики считают, что тарифы необходимо сохранить как гарантию выполнения китайцами обещаний.

В минувшее воскресенье Министерство торговли КНР заявило, что по просьбе Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина состоялся разговор между ними и вице-премьером Лю Хэ и что беседа прошла в «конструктивной обстановке».

В Вашингтоне считают, что Китай должен покупать у Америки огромное количество сельхозпродуктов. Кроме этого, по плану Дональда Трампа, Пекин должен ужесточить законы по защите интеллектуальной собственности, а также подписать с США валютное соглашение. И лишь после выполнения этих условий Вашингтон снимет тарифы.

Рассказывая о своем плане и о том, что соглашение сторонами в целом обговорено, президент Трамп также сказал, что оно будет подписано через 3-5 недель. Сначала предполагалось, что Трамп и Си подпишут документ на экономическом саммите в Чили 16-17 ноября, но конференция была отменена ввиду обострения обстановки в стране.

С тех пор прошли уже шесть недель. Тем не менее, соглашение до сих не подписано. Мало того, очевидно, что переговоры вновь буксуют и что ни о каком подписании окончательного документа в ближайшее время не может быть и речи.

Посол США в КНР Терри Бранстад, присутствовавший вчера на совещании в Белом доме, на вопрос о ходе переговоров с Китаем лаконично ответил: «Они идут».

Между тем, быстро приближается 15 декабря, когда администрация Трампа собиралась ввести 15-процентные тарифы на китайские смартфоны, игрушки и другие товары и изделия.

Весной переговоры тоже зашли в тупик. США, кстати, тогда обвинили КНР в том, что они отказались выполнять данные обещания. Между прочим, полгода назад речь шла о более крупном соглашении, чем то, о котором говорят сейчас.

Китай, со своей стороны, явно не горит желанием покупать строго оговоренные объемы американских сельхозпродуктов. Дональд Трамп в октябре заявил, что Пекин будет покупать ежегодно продукции американских фермеров на 40-50 млрд долларов, но китайцы сейчас всячески противятся конкретным цифрам в графе «сельхозпродукты».

Несмотря на угрозы президента Трампа, Белый дом не может просто отказаться от переговоров и ввести новые тарифы, потому что это причинит американским фермерам еще больше проблем и убытков.

Экспорт американских сельхозпродуктов в Китай обвалился после начала в прошлом году торговой войны. В результате цены на продукцию сельского хозяйства в США пошли вниз. Фермеры теряют огромные деньги и, естественно, недовольны. Минсельхоз США в 2018 и 19 годах начал две огромные программы помощи фермерам, на которые выделено 28 млрд долларов.

В последнее время Пекин все же увеличил закупки американских сельхозпродуктов. На прошлой неделе китайские власти отменили четырехлетний запрет на поставки в КНР американского куриного мяса.

Тем не менее, этих перемен, утверждают в Белом доме, мало. Между тем, для президента Трампа вопрос о сельхозпродукции – один из наиболее важных, потому что потеря голосов фермеров и членов их семей на президентских выборах в следующем году будет очень ощутима.