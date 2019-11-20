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В Гвинейском заливе свирепствуют пираты

Москва, 20.11.2019
  • В Гвинейском заливе свирепствуют пираты

DPA/TASS

Международное морское бюро (IMB) при Международной торговой палате недавно доклад за третий квартал 2019 года. В нем говорится, что количество нападений пиратов на суда в первые три квартала этого года существенно уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года: 119 и 156 соответственно по данным Центра мониторинга пиратских нападений (PRC). Всего в январе-сентябре 2019 года морские разбойники поднимались на борт 95 кораблей, 10 судов подверглись обстрелам пиратов, еще на 10 были совершены попытки нападений и, наконец, четыре корабля были морскими разбойниками похищены. Снизилось и число взятых пиратами в плен моряков: со 112 за три квартала 2018 г. до 49 в этом году.

Несмотря на снижение количества нападений не снижается количество нападений с применением огнестрельного и холодного оружия: 24 с применением ножей и 35 – с применением огнестрельного оружия. В 2018 г. была примерно такая же статистика: 25 и 37 соответственно.

Ничего не изменилось и в отношении мест, где наиболее активны морские разбойники. Самым опасным местом планеты в отношении пиратов вновь признан Гвинейский залив. На него пришлись 86% всех захватов экипажей судов в заложники в мире. Из последних можно назвать два захвата экипажей в плен в октябре у побережья Того и Бенина.

Среди портов наиболее опасный – нигерийский Лагос. В районе Лагоса пираты нападали на корабли в этом году уже 11 раз.

Между тем, еще в одной «горячей точке» - водах вокруг Индонезии пиратство идет на спад. За отчетный период зафиксированы 20 нападений и попыток нападений пиратов. В 2015 г. эта цифра составляла 86.  

Ни одного случая нападения не было зафиксировано в сомалийских водах, которые еще какие-то 10-20 лет назад прочно держали пальму первенства в пиратском «бизнесе». Тем не мене, морские разбойники в Сомали остались и угроза их действий существует и сейчас.

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