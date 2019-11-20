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Прогноз погоды: ожидается, что-то необычное – синоптики рассказали о погоде на Новый год

Москва, 20.11.2019
  • Прогноз погоды: ожидается, что-то необычное – синоптики рассказали о погоде на Новый год

ТАСС/ЕА/ЕА

До наступления Нового года – всеми любимого в нашей стране праздника – осталось чуть более месяца. Поэтому многих россиян очень волнует какая погода ожидается в регионах РФ в декабря – начале января. Ранее синоптики самых различных метеослужб неоднократно уже публиковали свои прогнозы относительно климатической ситуации на зимние каникулы. Одни из них обещали ужасные морозы, другие – обильные снегопады, третьи – аномальное тепло и осадки в виде дождей. Правы отчасти все. Согласно последним данным метеорологов, в декабре и начале январе россиян ждёт очень необычная погода, при этом в разных регионах страны, она подарит местным жителям свои климатические сюрпризы.

Погода в Приморье. Прогноз на декабрь и Новый год

По прогнозу синоптиков, декабрь в Приморье может войти в историю, как один из самых непредсказуемых с точки зрения погодной обстановки. Метеорологи предупреждают, что жителей региона ждут, как морозы, так и неожиданное повышение температуры до плюсовых значений. При этом среднемесячная температура в первый месяц зимы составит примерно минус-6-8, что на 1,5-3,5 градуса выше показателей, зафиксированных здесь за последние 10 лет.

«В декабре с погодой будет происходить, что-то необычное, – заявляют местные синоптики – прежде всего, речь идёт о сильных колебаниях температуры от 20-градусных морозов до оттепели».

При этом, как утверждают метеорологи, количество осадков в регионе будет средним – стандартным для декабря. В первой и второй декаде месяца возможны небольшой и мокрый снег. Ближе к концу месяца – сильный снегопад, в том числе и с боем курантов, но вряд ли это помешает, например, жителям Владивостока, где 31 декабря – 1 января прогнозируется минус 5-6, весело встретить наступление Нового года на свежем воздухе. Такая погода, по прогнозу синоптиков, продержится все зимние каникулы.  

Погода в Сибири и на Урале. Прогноз синоптиков на декабрь и Новый год

Согласно прогнозу синоптиков, в декабре на Урале, а также на большей части Сибири ожидаются сильные морозы. Холоднее обычного будет в ХМАО, ЯНАО, в Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Красноярском крае и на Камчатке. Немного выше климатической нормы ожидается температурный фон на севере Сибири.

При этом в новогоднюю ночь жителей всех этих регионов ждёт приятный погодный сюрприз в виде повышения показателей температуры воздуха до вполне комфортных. Но уже с 3-4 января на Урал, а также в Западную Сибирь вернутся морозы. Для Камчатки начало января станет самым холодным периодом предстоящей зимы.

Прогноз погоды на Новый год в Крыму

На всей территории Крыма декабрь будет тёплым и комфортным. Осадки ожидаются в самом начале месяца и в период с 15 по 20 декабря. В остальные дни будет солнечно, сухо и комфортно. По прогнозу синоптиков, в светлое время суток термометры будут показывать до плюс 10, в ночные- до плюс 8, что выше климатической номы. В новогоднюю ночь на полуострове станет прохладнее – ожидается плюс 1-2. Однако осадков не будет.

В первую неделю января, по прогнозу синоптиков, холодные воздушные массы, всё-таки окутают прибрежные крымские курорты минусовой температурой, а местные жители и туристы смогут наблюдать удивительно красивое и завораживающие зрелище – замерзание морской воды на тропических деревьях и ограждениях набережных.

Погода на Новый год в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, что-то необычное будет происходить с погодой весь декабрь и в Санкт-Петербурге. Так, почти весь первый календарный месяц зимы в городе на Неве дневная температура будет держаться на отметках от нуля до минус 2. При этом ни сильного ветра, ни обильных осадков, чем обычно богат декабрь в СПб, в этом году пока синоптики не обещают. Очень комфортно будет и в новогоднюю ночь. При этом, ближе к бою курантов Северную столицу России, по прогнозу синоптиков, всё-таки завалит снегом, поэтому в праздничную ночь жителей и гостей города на Неве ожидает настоящая зимняя сказка.

В Москве, по прогнозу синоптиков, в декабре также ожидается комфортная погода. Суровых морозов метеорологи не обещают, сильных температурных перепадов – тоже. Зато выпадение снега прогнозируется почти в ежедневном режиме. Но при этом обильными снегопады не будут и серьёзных проблем автовладельцам и сотрудникам коммунальных служб они не доставят.

Возможное похолодание может прийти в регион во второй половине декабря – вторжение холодного атмосферного фронта, предположительно принесёт в Москву 15-градусные морозы. Впрочем, как полагают метеорологи, надолго такая погода в столице не задержится. Примерно 26-27 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, а температура вернётся к комфортным показателям – минус 2-5. Климатическая обстановка существенно не поменяется до наступления Нового года - метеорологи ждут с боем курантов минус 3-5 и небольшой снег. 

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