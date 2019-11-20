Путин посетит Израиль в середине января

Глава российского государства Владимир Путин подтвердил, что в середине января 2020 году посетит Израиль. Его визит будет посвящён Дню памяти жертв Холокоста и открытию нового монумента, связанного с жертвами Второй мировой войны.

При этом Путин подчеркнул, что намерен совместно с РПЦ и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с патриархом Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. При этом Путин отметил, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке – в своей колыбели, передаёт РИА Новости.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить их интересы, любое разобщение, по мнению Путина, может нанести огромный ущерб христианскому миру в целом и в ом числе христианам на Ближнем Востоке.