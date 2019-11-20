Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна готова к сотрудничеству с США, но лишь в той мере, в какой к этому готовы сами Соединённые Штаты. При этом российский лидер подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы много площадок для совместной работы.

По его словам, это обеспечение международной безопасности, а также борьба с терроризмом и организованной преступностью. Кроем того, Россия и США имеют общие интересы в сфере охраны природы и по целому ряду других вопросов, передаёт ТАСС.

«Повторю, мы готовы к сотрудничеству с американскими партнёрами, но настолько, насколько к этому готовы они сами», – отметил президент РФ.

Кроме того, Путин заявил, что очень надеется на то, что внутриполитические факторы в США когда-нибудь перестанут влиять на отношения с нашей страной.

«Постоянная внутриполитическая борьбы, которая происходит в США крайне негативно влияет на российско-американские отношения. Надеюсь, что это когда-то всё-таки прекратится, и мы вернёмся к нормальному деловому сотрудничеству», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» президент РФ заявил, что что в нашей стране растут зарплаты. При этом он подчеркнул, что реальные располагаемые доходы стоят на месте. Поэтому ситуацию нужно срочно менять.