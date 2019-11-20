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Путин заявил о росте зарплат в России

Москва, 20.11.2019

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», заявил, что в стране растут зарплаты. При этом он подчеркнул, что реальные располагаемые доходы стоят на месте. Поэтому, по его словам, ситуацию нужно менять, передаёт РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что реальные доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития страны.

«Известно, что сегодня заработные платы в РФ растут, причём как в номинальном, так и в реальном выражении, – цитирует Путина РИА Новости. – Но вот доходы наших граждан почти стоят на месте. И это очень серьёзная проблема».

Глава РФ подчеркнул, что ситуацию нужно срочно менять.

«И, это важнейшее направление работы Кабмина РФ. Пока, к сожалению, мы вынуждены признать, что результаты здесь весьма скромные», – резюмировал президент.

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