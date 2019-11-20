Сборную Россию по футболу могут отстранить от Евро-2020

Сборная России может быть исключена из числа участников предстоящего в 2020 году чемпионата Европы по футболу. Это произойдёт в том случае, если нашей стране запретят проводить турниры на своей территории, пишет Daily Mail.

По данным этого британского издания, 9 декабря пройдёт заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нём будет рассматриваться вопрос о возможном лишении статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за махинаций с базами данных. Если такое решение будет принято, то Россия будет вправе обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если же суд отклонит апелляцию, то сборноую РФ по футболу могут отстранить от участия в Евро-2020.

Напомним, в сентября 2019 года появилась информация, что РУСАДА проводило манипуляции с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Специалисты WADA обнаружили несоответствие между данными лаборатории и сведениями информаторов. А как известно, именно передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах осенью прошлого года.

Наша справка

Чемпионат Европы по футболу пройдёт летом-2020 в 12 городах Старого Света. Наша сборная попала в финальную стадию турнира и должна сыграть в группе «В». При этом, как минимум два матча должны быть сыраны в Санкт-Петербурге, в котором запланированы три поединка группового этапа и одна встреча 1/4 финала.