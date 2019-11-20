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Средний чек россиян за неделю сократился

Москва, 20.11.2019

По данным исследования холдинга «Ромир», средний чек с 11 по 17 ноября россиян упал на 3,85 рубля, или на 0,7%, составив 569 рублей.

В документе говорится, что на 46-ой неделе года «чек немного снизился» до 569 рублей. Если брать годовое измерение, то средний чек россиянина стал меньше на 9,28 рубля на 1,6%.

Эксперты заявляют, что скорее всего средний чек россиян до конца текущего года не увеличится, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года станет еще меньше.

Так в конце 2018 года в аналогичном периоде средний чек составлял  544,3 рубля против 541,8 рубля в этом году.

Напомним, индекс недельного чека показывает соотношение покупок домохозяйств в период за одну неделю. В ходе исследования было изучено потребление 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

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