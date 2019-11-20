Учёные назвали одну из главных причин возникновения рака

Американские учёные в ходе многолетних исследований выявили одну из главных причин возникновения онкологического заболевания у человека. По их мнению, к развитию рака приводит хроническое воспаление. При этом в 2-х случаях из 10 к злокачественным новообразованиям приводят инфекции, вирус или бактерии, пишет MedicalXpress.

Учёные пояснили, что при взаимодействии бактерий и гликопротеина MUC1, эта страшная и пока неизлечимая болезнь начинает зарождаться в человеческом организме, так именно MUC1 покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах и при его хроническом воспалении становится причиной возникновения патогенных процессов.

Ученые также рассказали о защитной функции MUC1, который всё-таки не всегда превращается в опасную клетку. В частности, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию, что как раз наоборот позволяет организму бороться с раком.