Украина хочет прекратить сотрудничество с МВФ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Киев планирует к 2023 году завершить сотрудничество с Международным валютным фондом. «Мой амбициозный план - суметь закончить программу с МВФ, чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», - сказала Макарова.

Сейчас миссия МВФ работает на Украине и обсуждает с правительством и национальным банком новую программу сотрудничества на три года. В сентябре этого года переговоры МВФ и Украины закончились безрезультатно, поскольку Киев не смог дать гарантий в том, что национализированный банк «Приватбанк» не вернется его прежнему владельцу -олигарху Игорю Коломойскому.