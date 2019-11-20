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В Эстонии выдвинули к России территориальные претензии

Москва, 20.11.2019

В Эстонии прозвучал призыв к России вернуть Таллинну «аннексированные территории». Претензию озвучил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, который заявил, что Москва незаконно присвоила около 5% эстонских территорий. Парламентарий потребовал вернуться к соглашению 1920 года, пишет «Коммерсантъ».

Пыллуаас заявил в частности на своей странице в фейсбук, что «Таллинн не намерен требовать ни одного  квадратного метра территории РФ, а лишь «хочет вернуть свое».

«Мы не хотим ни одного российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись»,— написал спикер эстонского парламента.

Напомним, в 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому Эстония получила дополнительную земельную площадь, которая сегодня входит в состав Псковской и Ленинградской областей. Назад Россия смогла получить данные территории после того, как Эстония стала одной из республик СССР. На этом основании Таллинн требует вернуть данные земли, однако, Москва заявляет, что Тартуский мирный договор утратил свою силу и значит, территория по праву принадлежит РФ.

Также представитель российского МИДа Сергей Беляев заявил в комментарии РИА «Новости», что возврат к не действующему Тартускому мирному договору необходим Эстонии, чтобы ратифицировать договор о границе.

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