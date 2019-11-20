В Кремле прокомментировали претензии Украины по газу к России

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «Москва считает претензии украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными и неприемлемыми». Новость прозвучала в ходе ответа чиновника на вопросы журналистов. В частности, представителей прессы интересовал вопрос о взаимосвязи заключения нового газового контракта с урегулированием имеющихся судебных споров между двумя компаниями.

«Мы считаем абсолютно абсурдными и неприемлемыми те претензии, которые выдвигаются», - заявил Песков. Он также сообщил, что президент России ответил в полной мере на все вопросы по газовым претензиям Украины к России.

Ранее, находясь в Бразилии, глава государства Владимир Путин заявил, что существует большой риск вступить в новый год без нового газового соглашения с Киевом. Российский президент уверен, что ситуацию усугубляет новая судебная претензия «Нафтогаза» к «Газпрому», которую украинская сторона подала в ноябре в международный арбитраж. При этом Путин заявил о готовности Москвы к диалогу по газовому вопросу с Киевом.

Накануне российская газовая корпорация «Газпром» направила «Нафтогазу» новое предложение, которое продлевает действующий договор по транзиту. Документ рассчитан на один год. Условием заключения контракта является обнуление украинской стороной всех судебных требований к российской компании.