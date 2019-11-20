В Кремле прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

Территориальные претензии Эстонии не имеют под собой реальных оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса об «аннексии Россией 5% эстонской территории» и обязанности их вернуть.

«Мы полагаем это требование неприемлемым и не можем с ним согласиться», - сообщил Песков, которого цитирует ТАСС.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил со своей страницы в фейсбук, об обязанности Москвы вернуть эстонские территории, которые якобы были аннексированы. Это, по мнению эстонского парламентария, необходимо для достижения прогресса в ратификации пограничного договора между Москвой и Таллинном.

Речь идет о части земель Псковской и Ленинградской областей, которые были переданы Эстонии в рамках Тартуского мирного договора и установленных им границ. После вхождения Эстонии в состав СССР, земли отошли обратно РСФСР, с чем теперь и не согласна эстонская сторона.