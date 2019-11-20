В России хотят установить единую комиссию за межбанковские переводы с карт

Владимир Таможников – глава департамента стратегии развития финансового рынка Центробанка – заявил, что регулятор собирается вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы между банками. Он напомнил, что в прошлом году ФАС и ЦБ выступили единым фронтом за то, что размер комиссии уравнять.

Однако тогда прийти к единому мнению так и не удалось. Сейчас же, по словам Таможникова, регулятор пытается найти баланс в стоимости переводов, а ФАС поддерживает возобновление дискуссии по этому вопросу, передаёт РБК.

Представитель регулятора также отметил, что Банк России хочет, чтобы комиссия для переводов стала единой, независимо от того совершается перевод в одном банке или между разными.

«Если наша инициатива будет поддержана, то размеры комиссии будут устанавливать непосредственно сами кредитные организации, а тариф составлять как 0%, так и 0,2%, но будет единым для разных видов переводов», – резюмировал Таможников.