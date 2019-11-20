В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы за счет отпуска

Россияне, которые любят отдыхать на длинных выходных, таких как майские или новогодние праздники, могут продлить их на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком, пишет «Российская газета», ссылаясь на новости Роструда.

Ведомство уточняет, что Трудовой кодекс дает работнику право брать отпуск после шести месяцев непрерывной работы на новом месте, после чего отпуск можно оформить в любое время по установленному графику. Праздничные периоды не исключение, необходимо только поставить данные даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем не менее, чем за две недели.

Также Роструд напоминает, что в 2020 году длинные выходные ждут россиян с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.