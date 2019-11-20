Зеленский назвал условия, при которых возможны выборы в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и Луганской народной республикой (ЛНР), где ожидается открытие моста.

Говоря о своих ожиданиях от встречи в нормандском формате, президент «самостийной» назвал условия, при которых в Донбассе могут состояться выборы. По его словам, местные выборы там возможны только при условии полного контроля Киева над всей Донбасса, передаёт ТАСС.

«Да, проведение выборов возможно, но уже на территории Украины, а не на оккупированной территории – это основной вопрос, и он не обсуждается», – сказал он, добавив, что намерен обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос о передаче в Донбассе границы с Россией под контроль Киеву.

Кроме того, глава Украины заявил, что в Париже хочет говорить о серьёзном перемирии и прекращении огня.

«Серьёзное прекращение огня – это ни единого выстрела с для понятными сроками», – резюмировал Зеленский.