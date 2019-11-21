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ФСБ прокомментировала заявления Киева об «угробленных» украинских кораблях

Москва, 21.11.2019

Корабли Украины, которые были задержаны год назад за маневрирование в территориальных водах России в Керченском проливе, были возвращены украинской стороне в нормальном состоянии, заявили в ФСБ России.

В службе сообщили, что на момент передачи кораблей их внешнее и внутреннее состояние было зафиксировано на видео. На кадрах отчетливо видно, что вся сантехника, в порче которой обвиняют российскую сторону, находится на своих местах и в нормальном состоянии. В ФСБ считают, что ущерб был нанесен в период буксировки суден до места назначения «от берегов Крыма до Очакова».

В заявлении службы говорится, что если «за время перехода украинцы «угробили» суда, доведя сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны».

Напомним, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в порче имущества судов «Никополь»,  «Бердянск» и «Яны Капу», заявив, что все судна находятся в настолько ужасном состоянии, что их пришлось буксировать до места назначения в порт Очаково, поскольку своим ходом машины не передвигаются.

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