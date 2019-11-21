Киев настаивает на долгосрочном газовом контракте

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его стране необходим долгосрочный контракт с Россией на транзит природного газа. «Украину устроит долгосрочный контракт, который обеспечивает, с одной стороны, полноценное использование нашей газотранспортной системы, с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы, ведь мы постоянно настаивали на том, что транзит через Украину газа из России в ЕС — это один из важных факторов энергетической безопасности в Европе», - сказал Гончарук.

Ранее «Газпром» предложил Украине продлить на года действующий контракт на транзит газа, но Киев отказался. 1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.